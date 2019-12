Tandenragers

Vraag: Mijn tandarts wil dat ik ga stoken met ragers van Gum, in drie verschillende dikten. Dat is niet alleen duur, van de ragers laten bij twee keer gebruik stukjes plastic los. Doen ze hun werk wel goed en zijn ze veilig?

Antwoord: Met reinigingshulpmiddelen voor tussen de tanden is vaak tandplaque te verwijderen. Dit is een secuur klusje. Vaak is de zijkant van een kies, onder het contactpunt met de kies ernaast, enigszins hol. Vormvaste middelen zoals een houten stoker en een gespannen flossdraad slaan deze holle vorm over en laten tandplaque achter.

Ragers, kleine borsteltjes gemaakt van een ijzerdraadje met nylon haren, hebben het voordeel dat ze in smalle ruimten ingedrukt worden en in bredere gedeelten uitveren. Ragers met de goede maat reinigen hierdoor effectief. Bij een te grote rager kan de metaaldraad de tand of kies beschadigen. Het is aangetoond dat de Soft-Picks van Gum (in de goede maat) ook effectief zijn. Ze hebben kleine rubberen haartjes, maar geen harde kern, waardoor geen beschadiging kan optreden. De afbrekende stukjes plastic vormen geen gevaar. Je spuugt ze immers uit met het naspoelen van de mond.

Cor van Loveren, hoogleraar Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

Gezondgids 3, juni 2014

