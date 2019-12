Vraag: Als het warm weer is loop ik graag op teenslippers. Kan dit kwaad voor mijn voeten?

Antwoord: Een paar dagen op teenslippers lopen kan geen kwaad. Sterker nog: dat is een goede training voor je voetspieren. Maar mensen die veel op teenslippers lopen, kunnen ervaren dat gesloten schoenen opeens strakker zitten. Een voet bestaat uit onder meer 28 botten en 33 gewrichten. Weinig of geen ondersteuning, zoals bij teenslippers, maakt de voet breder en langer, waardoor die minder goed past in een gesloten schoen. Wissel teenslippers daarom altijd af met gesloten schoenen.

Veel op slippers lopen kan bij mensen met holvoeten of met overgewicht leiden tot een peesplaatontsteking. Zij hebben eigenlijk continu volledige voetondersteuning nodig.

Paul Fahner, docent en registerpodoloog bij Stichting Loop

Gezondgids 4, 2018

