Verminderd reukvermogen

Antwoord: Tussen het 20e en 55e levensjaar is ons reukvermogen op zijn best. Na je 55e kan het gaan verslechteren. Een achteruitgang van het reukvermogen is vergelijkbaar met de achteruitgang van het gehoor en het gezichtsvermogen. In welke mate het reukvermogen verslechtert is niet te voorspellen.

Er zijn geen bewijzen dat het mogelijk is op oudere leeftijd het reukvermogen op peil te houden of te verbeteren. Wel bestaat de indruk dat wie actief elke dag aan reuktraining doet, het reukvermogen wat langer op peil kan houden. Dit kun je doen door intensief te ruiken aan etherische oliën met de geuren van roos, citroen, eucalyptus en kruidnagel.

Wilbert Boek, kno-arts bij het Reuk- en smaakcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei

Gezondgids 4, 2018

