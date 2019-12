Antwoord: Bij volkorenbrood is er geen twijfel mogelijk. Bakkers mogen hun brood alleen volkoren noemen als het van 100% volkorenmeel is gemaakt. Dat is bij wet geregeld. Bij andere bakkerijproducten, zoals crackers, beschuit en knäckebröd, en bij pasta, is dit anders. Hierbij geldt dat producten die worden aangeduid als volkoren ook voor een deel uit witte bloem kunnen bestaan.

Om erachter te komen in hoeverre producten daadwerkelijk volkoren zijn, kun je zelf de ingrediëntendeclaratie checken. Staan er alleen volkorenmeel of zilvervliesrijst bij de ingrediënten, dan is het een 100% volkorenproduct. Je zult in dat geval ook in de voedingswaardetabel zien dat het vezelgehalte per 100 gram hoger ligt dan bij niet-volkorenproducten. Staat bij bijvoorbeeld volkorenpasta naast volkorenmeel bloem als ingrediënt genoemd, dan is die niet 100% volkoren.

Rosa Rolvink, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 6, 2019

