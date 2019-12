Zacht voetbed tegen osteoporose

Vraag: Is osteoporose uit te stellen door stevig op een harde ondergrond te lopen? Het klappen van de hak zou botaanmaak bevorderen. Doe je deze aanmaak teniet met een zacht voorgevormd voetbed, zoals in sandalen van Ecco?

Antwoord: Uit onderzoek blijkt dat belast bewegen een belangrijke invloed heeft op het bot- en spierstelsel. Door activiteiten als (hard) lopen en nordic walking worden botcellen geactiveerd en zullen deze bij structureel herhaalde activiteit sterker worden. Dat wordt niet alleen veroorzaakt door het klappen van de hak, maar door de herhaalde belasting op het gehele bewegingsstelsel: via de botten en spieren van de benen zich uitstrekkend naar de wervelkolom.

Ook is sterke samenhang aangetoond tussen het belasten van botten én spieren. Een maximaal effect bereik je met intensieve activiteit: in blokken van ten minste 10 minuten gedurende in totaal 30 minuten per dag. Dempend schoeisel, bijvoorbeeld om blessures te voorkomen, zal dit effect mogelijk iets verkleinen, maar daaromtrent is ons geen onderzoek bekend. Los van het type schoeisel: belastend bewegen staat voorop.

Peter van den Berg, verpleegkundig specialist fracturen en osteoporose, Reinier de Graaf Gasthuis

Gezondgids 3, juni 2015

