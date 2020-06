Zoetjes in de koffie en thee?

Vraag: Heeft het voor mijn gebit en mijn algehele gezondheid zin als ik zoetjes in plaats van suiker in mijn koffie en thee gebruik? Of krijg ik daarmee net zo veel ‘suiker’ binnen?

Antwoord: Zoetstoffen hebben een aantal voordelen ten opzichte van suiker. Zo bevatten ze nauwelijks of geen calorieën. En ze veroorzaken geen tandbederf. Het is dus verstandig om suiker in de koffie te vervangen door zoetstoffen. Voor je gebit is het beter en het is een eenvoudige manier om minder calorieën binnen te krijgen. Dat laatste is vooral handig als je wat wilt afvallen.

Nog beter is het natuurlijk om geen van beide te gebruiken. Dan wen je aan een minder zoete smaak en word je minder snel verleid door zoete tussendoortjes. En dat helpt weer bij het volhouden van een gezond leefpatroon.

Rosa Rolvink, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 3, 2020

