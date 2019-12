Bloeddrukverlager

Antwoord: Medicijnen tegen een hoge bloeddruk kunnen helpen het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Het blijft daarnaast belangrijk gezond te eten, geen of weinig alcohol te drinken, niet te roken en voldoende te bewegen. Medicijnen tegen een hoge bloeddruk blijf je meestal je leven lang slikken. Soms is het voor iemand ouder dan 70 jaar niet meer nodig deze medicijnen te gebruiken, omdat de voordelen dan niet meer opwegen tegen de nadelen.

Ben je ouder dan 70 en heb je veel last van ouderdomsklachten of bijwerkingen van de medicijnen, dan kun je met je (huis)arts bespreken of je kunt minderen of stoppen. Maar als je al een hart- en/of vaatziekte hebt, dan is het - ook wanneer je de 70 al bent gepasseerd - meestal wel nodig om de medicijnen te blijven slikken.

Annemieke Schaafstra, huisarts en redacteur bij Thuisarts.nl

Gezondgids 5, 2019

