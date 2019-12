Vraag: Ik slik de bloedverdunner Acenocoumarol om de kans op een beroerte te verkleinen. Aangezien Acenocoumarol de aanmaak van vitamine K remt, vraag ik me af wat het effect ervan is op bot­ontkalking.

Antwoord: Bloedverdunners als Acenocoumarol (een zogenoemd coumarine) blokkeren de activering van vitamine K. Bij de bloedstolling is vitamine K nodig om bepaalde stollingseiwitten werkzaam te maken. Zonder geactiveerd vitamine K blijven deze eiwitten onwerkzaam en wordt de bloedstolling geremd. Vitamine K speelt daarnaast een rol bij de botopbouw.

Het is niet duidelijk wat de invloed van langdurig coumarinegebruik is op de botten. Gezond eten, dagelijks vier zuivelconsumpties nuttigen, niet roken en voldoende bewegen is verstandig om uw risico op botontkalking en botbreuken te verlagen. Op latere leeftijd is het ook raadzaam extra vitamine D te gebruiken. Wat u niet moet doen, is het slikken van supplementen met vitamine K. Deze kunnen de werking van uw bloedverdunner belemmeren. Ik raad u aan uw zorgen met uw huisarts te delen. Mogelijk komt u in aanmerking voor een botdichtheidsmeting.

Hanneke Goossens, apotheker bij apotheek Stevenshof in Leiden

Gezondgids 5, oktober 2017

