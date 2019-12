Geld terug bij niet-opgehaalde medicijnen

Vraag: Is het mogelijk geld terug te krijgen voor niet-opgehaalde medicijnen? En zo ja, hoe kan ik dat doen en bij wie moet ik hiervoor zijn; bij de apotheek of bij de zorgverzekeraar?

Antwoord: Het is een apotheker niet toegestaan om medicijnen die niet zijn opgehaald te declareren bij de zorgverzekeraar. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit geven apothekers aan dat ze eens per maand automatisch declareren en daarna de nota crediteren als blijkt dat het medicijn niet is opgehaald. Ook al is dit tegen de regels. Als dit is gebeurd en de apotheek heeft het nog niet teruggedraaid, dan kun je die erop aanspreken. De apotheek moet dan een creditnota naar de zorgverzekeraar sturen en als het bedrag al is verrekend met het eigen risico, moet de verzekeraar dit rechtzetten.

Sandra Mul, redacteur-onderzoeker Zorg, Consumentenbond

Gezondgids 6, december 2014

