Groene thee en bètablokkers

Vraag: Toen ik groene thee ging drinken, ontdekte ik dat mijn bètablokkers niet goed meer werkten; dat wil zeggen dat ik vaker pijn had. Op internet las ik dat groene thee de werking van bètablokkers zou verminderen. Is dat waar?

Antwoord: Het drinken van groene thee zou inderdaad de werking van sommige bètablokkers kunnen verminderen. Uit onderzoek is gebleken dat na het drinken van 700 ml Japanse groene thee (ongeveer 5 kopjes) per dag gedurende 2 weken, er veel minder van de bètablokker nadolol in het bloed kwam. Volgens de onderzoekers remmen stoffen in groene thee de opname van nadolol vanuit de darm. Nadolol wordt in Nederland niet veel gebruikt.

Bètablokkers die vaker in Nederland worden voorgeschreven en volgens hetzelfde principe werken als nadolol, zijn bijvoorbeeld atenolol en celiprolol. Daarbij is theoretisch gezien hetzelfde effect van groene thee te verwachten. Dit is echter nog niet onderzocht.

Renger Witkamp, hoogleraar Voeding en Farmacologie Wageningen Universiteit

Gezondgids 2, april 2016

