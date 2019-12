Heilzame werking aspirine

Antwoord: Tegenwoordig wordt acetylsalicylzuur, de werkzame stof van aspirine, vooral in een lage dosering gebruikt als ‘bloedverdunner’ na een hartaanval of beroerte. Er zijn ook aanwijzingen dat patiënten met dikkedarmkanker iets langer leven met een dagelijkse lage dosering acetylsalicylzuur. En het zou de kans op darmkanker bij gezonde mensen iets verkleinen. Toch adviseren we gezonde mensen niet om acetylsalicylzuur preventief te gaan slikken. Het tast het maagslijmvlies aan, waardoor maagzweren en maagbloedingen kunnen optreden, en het kan de werking van andere medicijnen versterken of tenietdoen.

Het gebruik van aspirine als pijnstiller is niet meer van deze tijd. Paracetamol is tegenwoordig een veiliger alternatief. Omdat er daarom nog maar weinig aspirine als pijnstiller wordt gebruikt, is het voor fabrikanten niet interessant een goedkope versie op de markt te brengen.

Adrianne Faber, apotheker-onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Gezondgids 6, december 2014

