Vraag: Mijn 90 maagzuurremmers (Pantoprazol) in een potje zijn na eerste opening 28 dagen houdbaar. Bij dagelijks gebruik gooi ik straks dus 62 pillen weg. Dat is ernstige medicatieverspilling. Wie bepaalt de verpakkingswijze van medicatie? En wat wordt er gedaan om medicijnverspilling terug te dringen?

Antwoord: De fabrikant bepaalt de verpakkingsgrootte. Daarbij zijn diverse zaken zoals gangbare hoeveelheden in andere landen van invloed. Om verspilling tegen te gaan, heeft minister Edith Schippers in 2013 het meldpunt Verspilling in de zorg opgericht. Consumenten kunnen hier verspilling melden en suggesties doen om dat aan te pakken. Ruim 40 partijen gaan samen op basis van deze meldingen verspilling tegen.

In dit geval (Pantoprazol 20 en 40 mg) geldt overigens wel een houdbaarheid van 90 dagen na opening. Navraag bij Menzis leert ons dat de betreffende levering in (verkeerd) verpakkingsmateriaal zat dat een houdbaarheid aangaf van 28 dagen. Op de nieuwe verpakkingen zal de correcte houdbaarheidstermijn vermeld staan.

Carl Jakobs, campagneleider Zorg, Consumentenbond

Gezondgids 3, juni 2016

