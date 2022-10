Antwoord: Dit kan geen kwaad. Vaccins worden vaker tegelijkertijd gegeven, zoals BMR tegen bof, mazelen en rodehond. Sommige vaccins bevatten componenten van meerdere varianten van een virus of bacterie. Bij de griepprik zijn dit bijvoorbeeld de virusvarianten A/H1N1, A/H3N2, B-Yam en B-Vic. Bij het vaccin tegen meningokokken gaat het om de bacterietypen A, C, W en Y.

Ons afweersysteem is van nature goed in staat om op meerdere infecties of vaccinaties tegelijkertijd of na elkaar te reageren. We worden immers in het dagelijks leven bijna continu blootgesteld aan een breed scala aan ziekteverwekkers, die we met succes opruimen. Je kunt vaccins dus prima tegelijkertijd of kort na elkaar krijgen zonder noemenswaardige invloed op de effectiviteit.

Ron Fouchier, professor Molecular Virology in het Erasmus MC

Gezondgids 5, 2022

