B12: spuiten of slikken?

Antwoord: Er zijn verschillende ziens- en handelwijzen over het geven van vitamine B12. De ene arts kiest bij een tekort aan vitamine B12 eerder voor vitamine B12-injecties dan voor vitamine B12-tabletten. Een andere arts is wat terughoudender in het geven van injecties en zal eerder tabletten adviseren.

Het antwoord op de vraag naar het waarom van deze verschillende handelwijzen is eenvoudig: er zijn nog geen wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen over bij wie, hoe, en hoelang vitamine B12 moet worden gegeven. Wel is het duidelijk dat bij de meeste mensen een tekort aan vitamine B12 kan worden aangevuld met tabletten. Een indicatie voor een vitamine B12-tekort kan uit bloedonderzoek blijken, dat na 3 maanden moet worden herhaald. Bij de kleine groep mensen die vitamine B12 niet goed opnemen, zal dan nog een tekort blijken. Bij hen kunnen vitamine B12-injecties dan een betere optie zijn.

Mark Brueren, huisarts in Helmond

Gezondgids 3, 2018

