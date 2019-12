Hoeveelheid vitamine B12

Antwoord: Vitamine B12 is alleen aanwezig in dierlijke producten zoals vlees, vis, eieren en zuivel. Voor een veganist is een supplement daarom noodzakelijk. Voor een vegetariër die voldoende zuivel en eieren eet, is een supplement meestal niet nodig. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) van vitamine B12 is 2,5 microgram.

Doseringen van 10 microgram (400% van de ADH) en helemaal die van 100 microgram (4000% van de ADH) kunnen misschien geen kwaad, maar zijn vooral niet nodig. Het lichaam neemt zo’n hoge dosis toch niet op.

Thomas Cammelbeeck, redacteur-onderzoeker Voeding Consumentenbond

Gezondgids 5, oktober 2017

