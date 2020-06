Vraag: De drogist raadde me laatst af om synthetische vitaminepillen te kopen. Die zouden niet goed door het lichaam opgenomen worden. Klopt dat?

Antwoord: Voedingssupplementen zijn er in de vorm van pillen, poeders, druppels, capsules en drankjes. Daarin zitten meestal synthetisch of industrieel geproduceerde vitamines, mineralen of bioactieve stoffen. Deze hebben dezelfde werking als vitamines en mineralen uit eten en drinken.

Tussen de opname van natuurlijke en synthetische vitamines door je lichaam zit vaak geen verschil. Behalve bij de vitamines D, B5, B6, foliumzuur en B12. Daarvan is bekend dat de synthetische vorm beter wordt opgenomen.

Bij vitamine E is het juist omgekeerd, daarvan neemt je lichaam de natuurlijke vorm beter op. Vitamine E komt in natuurlijke vorm voor in bijvoorbeeld zonnebloemolie, margarine en noten.

Rosa Rolvink, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 3, 2020

