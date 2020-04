Antwoord: Er zijn verschillende varianten van (smeerbare) vitamine A, waarvan retinoïden de verzamelnaam is. De 2 bekendste zijn tretinoïne (vitamine A-zuur) en retinol. Tretinoïne werkt huidverjongend en is enkel op recept verkrijgbaar.

Retinol is een populair ingrediënt in vrij verkrijgbare antirimpelcrèmes. Deze variant is aanzienlijk minder effectief dan tretinoïne. En omdat vitamine A-crèmes huidirritatie kunnen veroorzaken, is het advies het gebruik ervan rustig op te bouwen.

Het slikken van supplementen met vitamine A wordt tijdens de zwangerschap afgeraden. Dit omdat het de kans op aangeboren afwijkingen van de foetus verhoogt als je er teveel van neemt.

Hoewel in meerdere studies is aangetoond dat de opname van vitamine A door de huid vrijwel nihil is, wordt gebruik van medicinale crèmes met retinoïden afgeraden tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Voor de cosmetische crèmes met retinoïden geldt geen medische waarschuwing, maar vermijd ze voor de zekerheid toch tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Elian Brenninkmeijer, dermatoloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Dermatologie

Gezondgids 2, 2020

