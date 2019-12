Vitamine C bij een operatie

Vraag: Mijn man krijgt een hartoperatie en nu horen we dat inname van forse hoeveelheden vitamine C de overlevingskansen vergroot. Is dat zo?

Antwoord: Een groot deel van de onderzoeken naar vitamine C gebeurt ‘in vitro’, in een laboratorium. Over het effect bij behandelingen als hartoperaties, is nog zeer weinig bekend. Maar het kan waarschijnlijk geen kwaad om voor een operatie extra vitamine C in te nemen, ook al is er geen bewijs dat dit tot een betere uitkomst leidt.

Uit onderzoek blijkt wel dat vitamine C van belang zou kunnen zijn bij de behandeling van patiënten met bloedvergiftiging en multi-orgaanfalen. Patiënten met deze levensbedreigende ziekten worden op de intensive care behandeld. Maar tot op heden zetten artsen daarvoor geen vitamine C in.

Mark Brueren, huisarts bij huisartsenpraktijk Stiphout

Gezondgids 6, december 2018

