Vraag: Vitamine D is in vet oplosbaar lees ik nogal eens. Maar wat betekent dat? En moet ik daar rekening mee houden in de keuze voor het soort tablet, een kauw-, smelt-, zuig-, gel- of bruistablet?

Antwoord: Vitamines die goed oplossen in water gaan vooral in het bloed zitten. Vitamines die in vet oplosbaar zijn verzamelen zich vooral in vet- en spierweefsel. Alle vitamines zijn deels oplosbaar in water en deels in vet, maar per vitamine verschilt de verhouding. Zo heeft vitamine D de voorkeur om zich in vet- en spierweefsel te verzamelen.

Via de urine worden vitamines die in het bloed zitten uit het lichaam verwijderd. Vitamines in vet- en spierweefsel worden langzaam aan het bloed afgegeven. Wateroplosbare vitamines zijn daardoor sneller het lichaam uit dan vetoplosbare vitamines. De keuze voor het soort tablet of drank waar de vitamine in zit, heeft geen invloed op de vetoplosbaarheid.

Annemarie Trapman, apotheker bij apotheek Stevenshof, Leiden

Gezondgids 1, 2021

