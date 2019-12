Antwoord: Vitamine K2, ofwel menaquinon, is een vetoplosbare vitamine die door bacteriën in de dikke darm wordt geproduceerd. Hij zit inderdaad in bepaalde levensmiddelen, zoals in gefermenteerde sojabonen. De Europese voedselautoriteit EFSA vindt dat er op basis van studies tot nu toe te weinig bewijs is om te mogen stellen dat het gebruik van vitamine K2 het risico op hart- en vaatziekten verlaagt.

Mensen die bepaalde bloedverdunners (zoals acenocoumarol en fenprocoumon) gebruiken, moeten in elk geval oppassen. Vitamine K2 kan de werking hiervan tegengaan, wat het risico op hart- en vaatziekten bij deze mensen juist zou kunnen verhogen.

Hanneke Goossens, apotheker bij apotheek Stevenshof in Leiden

Gezondgids 6, december 2017

