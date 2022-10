Vitamine C en nierstenen

Antwoord: In 2019 bekeken onderzoekers 4 studies naar de relatie tussen nierstenen en vitamine C. Uit de studies bleek voor mannen een verhoogd risico bij een hoge inname van vitamine C, al was het verband niet eenduidig. Voor vrouwen was er geen relatie. Wetenschappers zijn dus nog niet overtuigd van een verband. Er geldt dan ook geen aanvaardbare bovengrens voor vitamine C.

Als er klachten ontstaan, is dat bij hoge doseringen vitamine C (dagelijks 1 of meer gram). De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen is slechts 75 mg. Overigens komt een vitamine C-tekort nagenoeg niet voor in ons land, dus het is niet nodig om vitamine C-supplementen te slikken.

Thomas Cammelbeeck, expert voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 5, 2022

