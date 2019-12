Prijzen vitaminepillen

Antwoord: Volgens de Gezondheidsraad is van de vitamine D’s de D3-variant effectiever dan de D2-variant voor verhoging van het vitamine D-gehalte in het lichaam. Onder de vitamine E’s wordt de alfa-tocoferol-vorm beter in lichaamscellen opgenomen dan de bèta, gamma of delta-vormen.

Verder kent vitamine B12 verschillende vormen, waaronder cyanocobalamine en methylcobalamine. De synthetische vorm cyanocobalamine is over het algemeen het goedkoopst. Artsen schrijven deze vaak voor bij mensen met een tekort. Bekijk of de dosering in lijn is met de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH), want dan maakt de variant niet uit. Soms lijken pillen goedkoper, maar zijn er vier tabletten nodig in plaats van één: dan valt een goedkope pil duurder uit.

Elke fabrikant mag zelf zijn prijs bepalen. Zo kan een hogere prijs ook het gevolg zijn van een mooie verpakking. De prijs zegt dus niets over de kwaliteit van het vitaminepreparaat.

Hanneke Goossens, apotheker bij apotheek Stevenshof in Leiden

Gezondgids 2, 2018

Terug naar het overzicht