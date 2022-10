Vergoeding geneesmiddel

Antwoord: Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) worden niet vergoed. Daar komt bij dat het genoemde middel niet meer in Nederland verkrijgbaar is. Alleen in heel specifieke situaties is ‘levering op artsenverklaring’ mogelijk. Dan vindt de arts dat de behandeling van de patiënt niet mogelijk is met de geneesmiddelen die in Nederland toegelaten en beschikbaar zijn. Met die artsenverklaring kan een apotheek toestemming vragen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om het middel te leveren. In dit geval uit het buitenland. De zorgverzekeraar vergoedt dan het geneesmiddel.

Of je hiervoor in aanmerking komt, of dat er een passend alternatief is, kun je bespreken met je arts.

Sandra Mul, expert zorgverzekeringen bij de Consumentenbond

Gezondgids 5, 2022

