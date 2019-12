Vraag: In Gezondgids #3 van 2015 staat in ‘Leefstijl en kanker’ dat te veel calcium bijna even schadelijk is als te veel rood vlees (1,3% versus 1,2%). Wat is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calcium?

Antwoord: In het artikel had eigenlijk moeten staan dat te wéinig calcium het risico op kanker verhoogt. Specifiek het risico op darmkanker, omdat calcium een beschermend effect op darmcellen lijkt te hebben. Onze fout was snel gemaakt, omdat er ook aanwijzingen zijn dat een echt hoge calciuminname (meer dan 2000 mg per dag) het risico op prostaatkanker doet toenemen. Een dosis die bijna onmogelijk uit voeding is te halen.

Voor 50-plussers is de aanbevolen hoeveelheid extra calcium per dag afhankelijk van de voedingsgewoonten: voor wie geen zuivelproducten gebruikt, is een tablet van 1000 mg nodig. Bij een gemiddeld gebruik van 1 tot 3 porties zuivelproducten is 500 mg extra calcium in tabletvorm aangewezen. En bij een inname van 4 porties zuivelproducten is geen extra calcium nodig. Let op: het gebruik van calciumsupplementen zonder vitamine D verhoogt mogelijk het risico op een hartinfarct.

Thomas Cammelbeeck, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 4, augustus 2015

Lees ook:

Overzicht mineralen in voeding

Terug naar het overzicht