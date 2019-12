Athrine bij gewrichtsklachten

Antwoord: Type II collageen is rijk aan aminozuren die een rol spelen bij de vorming van kraakbeen. Type II collageen zou door contact met het immuunsysteem in de darmwand processen remmen die collageen vaak geven in het gewrichtskraakbeen. Maar het gebruik van voedingssupplementen met type II collageen voor artrose is niet aan te raden.

In een kleinschalig onderzoek bij een groepje mensen met knieartrose leken de gebruikers van type II collageen iets minder pijn te hebben dan diegenen die de artrosemiddelen glucosamine en chondroïtine hadden gebruikt. Een hard bewijs voor echte verbetering van gewrichtsklachten door type II collageen ontbreekt, laat staan voor rugklachten.

Het best is om altijd met een arts of apotheker te bespreken hoe de pijn is tegen te gaan.

Adrianne Faber, apotheker-onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Gezondgids 4, augustus 2015

