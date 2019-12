Dosering vitamine D-pillen

Vraag: Ik gebruik al jaren dagelijks de aanbevolen 10 microgram vitamine D die hoort bij een vrouw van rond de 60 jaar. Per abuis kocht ik onlangs in de aanbieding bij het Kruidvat tabletten met 25 microgram. Kan ik deze toch gebruiken, bijvoorbeeld door één tablet per twee of drie dagen te gebruiken?

Antwoord: Voor vrouwen tussen de 50 en 70 jaar is 10 microgram vitamine D per dag voldoende. Om toch de tabletten met 25 microgram te kunnen gebruiken, kun je tijdelijk om de dag een tablet innemen. Het is dan handig om te noteren wanneer je de dosis inneemt. Tijdelijk een hogere dagelijkse dosering van 25 microgram kan geen kwaad, zeker niet in de winterperiode als de hoeveelheid vitamine D die we in de huid aanmaken onder invloed van zonlicht heel beperkt is. Een inname tot 100 microgram vitamine D per dag wordt nog als veilig beschouwd.

Adrianne Faber, apotheker-onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Gezondgids 1, februari 2016

