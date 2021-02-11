Antwoord: Duivelsklauw (Harpagophytum procumbens) komt voor in zuidelijk Afrika. Er zijn aanwijzingen dat het wortelextract ervan pijnklachten bij artrose kan verminderen. De werking is niet klinisch bewezen. Het gebruik van duivelsklauw geeft weinig bijwerkingen, maar soms komen klachten als hoofdpijn, duizeligheid of diarree voor. Ook beïnvloedt het mogelijk het hartritme, de bloedstolling en de werking van een aantal medicijnen zoals bloedverdunners en medicijnen bij hartritmestoornissen.

Er is meer onderzoek nodig om dit zeker te weten. Verder is niet bekend of duivelsklauw werkzaam en veilig is bij gebruik langer dan 4 weken. Overleg voor gebruik eerst met je arts of apotheker.

Annemarie Trapman, apotheker bij apotheek Stevenshof, Leiden

Gezondgids 1, 2021

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