Vraag: In Namibië hoorde ik over de werking van het plantje duivelsklauw. In Duitse reumaklinieken zou het succesvol worden toegepast. Voor €6 per ons kocht ik een kuur van drie weken voor mijn man, die artroseklachten heeft. De pijn bleef ongeveer een half jaar weg. Toeval, dachten we. Maar het werkte elke keer bij klachten. Wat vindt de Gezondgids hiervan?

Antwoord: Duivelsklauw (Harpagophytum procumbens) komt voor in zuidelijk Afrika. Er zijn aanwijzingen dat het wortelextract van deze plant pijnklachten bij artrose kan verminderen. Bij kortdurend gebruik geeft duivelsklauw weinig bijwerkingen. Soms komen klachten als hoofdpijn of diarree voor. Mogelijk beïnvloedt het kruid daarnaast de hartslag, het bloedsuikergehalte en de werking van een aantal medicijnen, zoals bloedverdunners en maagzuurremmers. De onderzoeken waar dit uit blijkt, zijn klein en niet goed opgezet, waardoor meer onderzoek nodig is. Het is ook niet bekend of duivelsklauw werkzaam en veilig is bij gebruik langer dan vier maanden. Raadpleeg eerst altijd een arts of apotheker, zeker bij andere aandoeningen en het gebruik van medicijnen.

Adrianne Faber, apotheker-onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Gezondgids 1, februari 2015

