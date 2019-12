Etikettering vitamine D-pillen

Vraag: Mij is geadviseerd dagelijks 20 microgram extra vitamine D te gebruiken. Nu las ik in de Gezondgids dat de etikettering op vitaminepillen niet deugt. Hoe kom ik erachter of ik voldoende binnenkrijg?

Antwoord: Helaas is het – anders dan ze in het laboratorium te laten testen – niet mogelijk om erachter te komen of de vitamine D-supplementen meer of minder vitamine D bevatten dan op het etiket staat. Wettelijk mag er tot 20% minder en tot 50% meer aan vitaminen inzitten dan het etiket vermeldt. Tabletten voor 20 microgram vitamine D kunnen zo minimaal 16 microgram en maximaal 30 microgram vitamine D bevatten. Dit zijn veilige marges. Vooral als het potje pillen (ver) over de datum is, bestaat de kans dat er minder vitaminen inzitten dan het etiket vermeldt.

Antje Houmes, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 4, augustus 2015

