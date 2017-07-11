Groenlipmossel voor kraakbeen

Antwoord: Er is geen overtuigende wetenschappelijke onderbouwing voor de effectiviteit van groenlipmossel. Het enige effect dat tot nu toe is beschreven, is pijnvermindering. Bij een onderzoek onder 80 patiënten met knieartritis kreeg de ene helft 6 maanden lang paracetamol en groenlipmosselextract (lyprinol); de andere helft kreeg paracetamol en een placebomiddel. De eerste groep rapporteerde wat minder pijnklachten dan de tweede groep; weliswaar niet de hele dag, maar wel gedurende delen van de dag. Voor afname van artrose of het gezond houden van kraakbeen bestaat geen bewijs.

Henk Bultman, arts

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