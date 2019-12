Groenlipmossel voor kraakbeen

Vraag: Mijn echtgenote gebruikt sinds geruime tijd Synofit vloeibare groenlipmossel met curcumine en zwartebesblad in verband met pijnlijke knieën. Röntgenfoto’s hebben aangetoond dat het kraakbeen is beschadigd. Ikzelf heb zo mijn bedenkingen bij dit soort prijzige producten, ondanks de mooie verhalen in de bijsluiter. Is er bewijs dat groenlipmossel werkt voor het gezond houden van het kraakbeen?