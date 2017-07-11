Hartinfarct door kalktabletten

Antwoord: Vrouwen die op doktersadvies kalktabletten innemen en daarnaast veel kalk via voeding binnenkrijgen, hebben een hogere kans op hart- en vaatziekten. Dit verband is aangetoond in een langlopend onderzoek met veel vrouwelijke deelnemers.

Bij tabletten van 500 mg kunnen vrouwen per dag nog 2 tot 3 zuivelconsumpties, zoals melk, yoghurt en kaas, nemen. In een glas melk van 200 ml zit bijvoorbeeld zo’n 240 mg calcium. Wie gevarieerd eet en drinkt, met dagelijks 3 tot 4 porties zuivel, krijgt al voldoende calcium binnen en hoeft geen kalktabletten te slikken. Calcium zit ook in groente, noten en peulvruchten.

Mark Brueren, huisarts

Gezondgids 2, april 2016

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