Omega vetzuren in supplementen

Antwoord: Er zijn sterke aanwijzingen dat het innemen van de omega 3-vetzuren EPA (eicosapentaeenzuur) en DHA (docosahexaeenzuur) enige bescherming geeft tegen hart- en vaatziekten. EPA en DHA zitten niet ruim in onze voeding. Een derde omega 3-vetzuur ALA (alfa-linoleenzuur) komt iets ruimer in onze voeding voor, en ons lichaam kan daaruit zelf EPA en DHA maken. Maar het is niet zeker of die ombouw in voldoende mate gebeurt. Daarom kun je het best proberen voldoende EPA en DHA binnen te krijgen via vis of via een supplement.

Louis van Nieuwland, adviseur Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 1, februari 2015

