Reactie tussen ijzer en calcium

Antwoord: Calcium kan de opname van ijzer remmen, maar in de dagelijkse praktijk gebeurt dit niet of nauwelijks. Onze gevarieerde voeding bevat zowel voedingsstoffen die de opname van ijzer stimuleren als stoffen die de ijzeropname kunnen remmen. Ook als ijzer in een multivitaminetablet zit waarin ook calcium zit, kan je lichaam het ijzer gewoon opnemen. Om er helemaal zeker van te zijn dat het ijzer uit de pil door het lichaam wordt opgenomen, is de pil het best in te nemen met water.

Een gevarieerde voeding volgens de richtlijnen voor goede voeding levert voldoende vitaminen en mineralen. Slechts een paar risicogroepen is aan te bevelen vitaminesupplementen te gebruiken. Mocht je supplementen innemen, let er dan op niet meer dan één keer de dagelijks aanbevolen hoeveelheid te gebruiken.

Roy van der Ploeg, woordvoerder Voedingscentrum

Gezondgids 1, februari 2014

Lees ook:

Veelgestelde vragen over voedingssupplementen

Extra vitamines of mineralen nodig?

Terug naar het overzicht