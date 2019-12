Sleep Juice bij slecht slapen

Vraag: Omdat ik een erg slechte slaper ben, wil ik rond 2.00 uur ’s nachts nog weleens een lepeltje Sleep-Juice innemen. Dit bevat zeven kruiden en doxylamine en is via internet te koop. Kan ik dit veilig gebruiken?

Antwoord: Sleep-Juice bevat een antihistaminicum, doxylamine: oorspronkelijk ontwikkeld als middel bij allergie. Omdat het ook sufheid als bijwerking heeft, wordt het hier al geruime tijd niet meer voor gebruikt. Maar fabrikanten van zelfzorgproducten gebruiken deze bijwerking juist om het als slaapmiddel te verkopen. Maar of het de slaap daadwerkelijk verbetert, is nooit wetenschappelijk onderzocht. Het versuffende effect van doxylamine neemt af naarmate je het langer dan een aantal dagen gebruikt. Het kan bijwerkingen geven als duizeligheid, hoofdpijn, verwardheid en moeilijk kunnen uitplassen.

In Sleep-Juice zit een relatief lage dosering doxylamine, de kans op bijwerkingen zal daardoor niet groot zijn. Wel loop je de kans op sufheid als je een dosis midden in de nacht inneemt. Dit komt door de lange werkingsduur. Ik raad het gebruik van Sleep-Juice niet aan. Betrouwbare informatie over slaapproblemen vind je op: www.thuisarts.nl/slaapproblemen.

Adrianne Faber, apotheker-onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Gezondgids 2, april 2015

