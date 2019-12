Vitamine B tegen muggensteken

Antwoord: Een veelgenoemd huismiddel tegen muggenbeten is inderdaad het slikken van een vitamine B-supplement. De logica hiervan is dat een hoge dosering vitamine B van invloed is op de geur die ons lichaam verspreidt. En van muggen is bekend dat ze zich laten leiden door geuren. De veronderstelling is dat muggen hun neus ophalen voor het vitamine B-geurtje. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit verband niet aangetoond. Toch het proberen waard, want baat het niet dan schaadt het niet? Dat gaat niet helemaal op, aangezien een structureel hoge dosering van bijvoorbeeld vitamine B6 neurologische klachten kan veroorzaken.

De beste bescherming tegen muggen blijft het bedekken van het lichaam, slapen onder een klamboe en het smeren van een antimuggenmiddel met minimaal 20% DEET.

Thomas Cammelbeeck, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 4, augustus 2014

