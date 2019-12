Werking dure vitaminepillen

Vraag: Wegens botontkalking slik ik dagelijks 20 microgram vitamine D3. Meestal kies ik goedkope pillen, maar een kennis van mij slikt op advies van haar dochter, die internist is, dure vitamine D3 van het merk Solgar. Die zou het best worden opgenomen door het lichaam. Klopt dat?

Antwoord: Bij botontkalking is het verstandig om vitamine D te slikken. Dat zorgt er namelijk voor dat het lichaam calcium uit voeding opneemt en gebruikt om botweefsel aan te maken. De vitamine D3-vorm heet cholecalciferol. Deze vetoplosbare vitamine wordt opgelost in voedingsvetten opgenomen in het bloed. Daarom is het goed droge tabletten bij de maaltijd in te nemen of met iets vets.

Het is mij niet bekend dat het lichaam vitamine D3 van Solgar beter opneemt dan van andere merken. Het advies luidt vooral vitamine D3 in plaats van D2 te gebruiken en dat zit in vrijwel alle vitamine D-supplementen. Kortom, ik zie geen reden over te stappen naar duurdere pillen.

Hanneke Goossens, apotheker bij apotheek Stevenshof in Leiden

Gezondgids 2, april 2017

