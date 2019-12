Wisselwerking afslankpillen en medicijnen

Antwoord: De website van de fabrikant van Nuvoryn geeft aan dat het een afslankmiddel is met negen plantaardige ingrediënten: groene thee, Guaraná, acaibessen, resveratrol, Hoodia, Siberische ginseng, damiana, granaatappel en extracten van de matéplant. Weet dat ook middelen op plantaardige basis bijwerkingen kunnen hebben én invloed kunnen hebben op de werking van geneesmiddelen. Daarnaast ontbreekt onderzoek naar de werkzaamheid van de combinatie van deze negen ingrediënten, en is het onduidelijk in welke hoeveelheden ze aanwezig zijn per capsule. Terwijl Nuvoryn erg prijzig is.

Wij raden om al deze redenen het gebruik van Nuvoryn af. Tot nu toe is er geen medicijn dat helpt om blijvend af te vallen. Afvallen vraagt om een aanpassing van je leefstijl, bestaande uit een combinatie van gezonde voeding, bewegen en eventueel gedragstherapie.

Adrianne Faber, apotheker-onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Gezondgids 4, augustus 2014

Lees ook:

Tips en advies over diëten

Terug naar het overzicht