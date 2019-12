Ymea bij overgangsklachten

Antwoord: Van geen enkel vrij verkrijgbaar middel tegen overgangsklachten is aangetoond dat het minder klachten geeft dan een neppil (placebo). Ze bestaan vaak uit fyto-oestrogenen, vitaminen en/of zilverkaarsextracten. Fyto-oestrogenen zijn plantaardige stoffen met een oestrogeenachtige (hormonale) werking. Zilverkaars (Cimicifuga racemosa, black cohosh) zit als meestgebruikte product ook in Ymeatabletten. Daarnaast zitten in deze producten verscheidene plantenextracten en vitaminen. Zo bevatten de Ymea dag- en nachtcapsules extracten van de planten yam, melisse, hop en monnikspeper. In de nachtcapsule zit ook 0,1 mg van het lichaamseigen ‘slaaphormoon’ melatonine. Deze dosering is echter zo laag dat er waarschijnlijk geen effect van te verwachten is.

De meeste stoffen in de vrij verkrijgbare middelen hebben geen of milde bijwerkingen zoals maagklachten. Wel zijn er enkele meldingen van leverschade na het gebruik van zilverkaars. Bovendien zijn de langetermijneffecten van dit soort middelen onbekend. Om die reden raad ik het gebruik ervan niet aan.

Adrianne Faber, apotheker-onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Gezondgids 1, februari 2014

