Eigen risico voorgaand jaar

Vraag: Voor een behandeling in het ziekenhuis in 2012 kreeg ik in 2014 de rekening. Omdat daar als behandeldatum februari 2013 op staat, raakte ik mijn hele eigen risico voor 2013 kwijt. Hoe is dat mogelijk?

Antwoord: In dit geval blijkt het ziekenhuis een fout gemaakt te hebben. Je hoeft dat deel van het eigen risico van 2013 niet te betalen. Over het algemeen is het zo dat een ziekenhuisrekening – een zogenoemd DBC – bij een eerste afspraak wordt geopend. Deze datum staat op de ziekenhuisrekening die uiteindelijk naar de verzekeraar gaat. Die verrekent het bedrag met het eigen risico van het vermelde jaar. Omdat DBC’s soms wel een jaar openstaan, kan het lang duren voordat de rekening voor het te betalen eigen risico volgt. Zo kan het gebeuren dat in 2015 een rekening volgt voor het eigen risico over 2013.

Sandra Mul, redacteur-onderzoeker Zorg, Consumentenbond

Gezondgids 2, april 2015

