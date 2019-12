Kosten bij niet-automatische incasso

Vraag: Mijn vriendin is twee dagen in een zorghotel geweest. Omdat ze de rekening niet via een automatische incasso wil betalen, is ze €17,50 extra kwijt. Mag het hotel dit zomaar extra rekenen?

Antwoord: Een bedrijf mag inderdaad extra kosten rekenen voor betaling via een andere mogelijkheid dan automatische incasso. Vaak gaat het om een extra bedrag bij de betaling via een acceptgiro. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan de kosten die het bedrijf zelf maakt. Het zorghotel mag dus alleen in rekening brengen wat het zelf betaalt aan bijvoorbeeld de bank. Onder het extra bedrag mogen dus geen algemene bedrijfskosten of administratiekosten vallen. Wat het zorghotel zelf precies betaalt voor een betaling met acceptgiro is niet te achterhalen, maar €17,50 is wel erg veel. Je kunt een klacht indienen bij het zorghotel over de hoogte van de extra kosten.

Ingrid Zuurmond, redacteur-onderzoeker Geld Consumentenbond

Gezondgids 1, februari 2017

Terug naar het overzicht