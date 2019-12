Terugvordering kosten bij zorgverzekeraar

Vraag: In de Gezondgids stond dat zorgverzekeraar CZ in het ongelijk is gesteld, omdat hij medicijnen met medische noodzaak ten onrechte niet vergoedde. CZ moest alsnog betalen. Is het mogelijk om de kosten die CZ afgelopen jaren ten onrechte niet vergoedde, terug te vorderen?

Antwoord: Dit is niet per se mogelijk. Het betrof een individuele zaak, waarbij geen algemene uitspraak is gedaan voor dergelijke gevallen. Wie in een soortgelijke situatie zit, moet zelf bij de zorgverzekeraar een herbeoordeling aanvragen. De verzekeraar wint dan advies in over de medische noodzaak bij een arts of ander medisch adviseur. Oordeelt de verzekeraar alsnog dat er geen sprake is van medische noodzaak, terwijl de arts dit wel vindt, dan kun je naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen stappen.

Ramona de Jong, expert Zorg, Consumentenbond

Gezondgids 3, juni 2016

