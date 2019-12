Weigeren behandeling in strijd met restitutiepolis

Vraag: Ik heb een restitutiepolis bij CZ, die contracten sluit met GGZ-instellingen en daarbij een maximum jaarbudget afspreekt. Hierdoor kan de ggz-zorgverlener op een gegeven moment CZ-verzekerden weigeren, omdat hij voor hen dat jaar geen vergoeding meer ontvangt. Is dit niet in strijd met het recht op de vrije keuze met een restitutiepolis?

Antwoord: Wat CZ afgelopen jaar deed, lijkt hier inderdaad mee in strijd, maar is wel toegestaan. De zorgverzekeraar hanteerde een omzetplafond: een maximumaantal behandelingen dat hij per jaar inkoopt bij zorgaanbieders. Wanneer dit maximum is bereikt, stopt de vergoeding van de behandelingen. Deze afspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder hebben onduidelijke gevolgen voor de verzekerde en beperken zijn recht op zorg, wat de Consumentenbond niet acceptabel vindt. Voor komend jaar heeft CZ zijn polisvoorwaarden gelukkig aangepast ten gunste van de consument.

Sandra Mul, redacteur-onderzoeker Zorg, Consumentenbond

Gezondgids 6, december 2015

Lees ook:

Omzetplafond

Terug naar het overzicht