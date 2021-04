Antwoord: Het is voldoende om de groene, bruine en beurse plekken ruim weg te snijden. Zo krijg je niet te veel van de giftige stof solanine binnen. Aardappels maken solanine aan bij blootstelling aan zonlicht. Dit gif houdt schimmels tegen en voorkomt vraat van insecten en wormen. Solanine zit vooral in de groene plekken van de aardappel, maar ook in de uitlopers, in bruine en beschadigde plekken en in de schil van onrijpe aardappels. De stof zit niet dieper in de aardappel. Hij breekt niet af tijdens verhitting. Te veel solanine is schadelijk en kan bijvoorbeeld hoofdpijn, braken, koorts of lusteloosheid veroorzaken. De veilige maximale grens is 20 mg solanine per 100 gram aardappel. Bewaar aardappels op een koele, donkere en droge plek. Zo voorkom je uitlopers en groene plekken.

Aniek Aarsman, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 2, 2021

Terug naar het overzicht