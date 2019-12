Afspoelen conserven

Antwoord: Aan groenten en peulvruchten in blik en glas wordt vaak water toegevoegd, de zogenoemde opgiet. Hieraan kan ook zout en/of suiker zijn toegevoegd. Als je in de opgiet bewaarde producten afspoelt, spoel je het zout en de suiker weg die in het aanhangende vocht zitten.

De voedingswaarden die op het etiket van bijvoorbeeld kapucijners in glas en blik staan, zijn de waarden van het uitgelekte product. Aan de kapucijners zit – na het uitlekken – nog een klein laagje aanhangend vocht. Spoel je ze na het uitlekken nog even af met water, dan spoel je dat laagje aanhangende vocht ook weg en zul je iets minder zout en suiker innemen. Hoeveel minder is lastig te zeggen, omdat de kapucijners al wat van de opgiet (en dus het zout en suiker dat daarin zit) hebben opgenomen.

Jasper de Vries, woordvoerder bij het Voedingscentrum

Gezondgids 5, 2019

