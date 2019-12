Bestanddelen van kaas

Antwoord: Kaas is inderdaad niet zonder meer een gezonde keus. Wel is het al te simpel levensmiddelen te scheiden in gezond en ongezond. Wie kaas met mate eet, kan toch gezond eten. Verzadigd vet is een onhandige eigenschap van kaas omdat wij daar vaak al veel van binnenkrijgen. Kaas bevat daarnaast relatief veel zout. Gelukkig hebben kaasmerken als Leerdammer en Maaslander het zoutgehalte weten te verlagen. Verder bevat kaas aardig wat eiwit en zit er vitamine B12 in, wat van belang kan zijn voor mensen die geen vlees eten. Ook is hij rijk aan vitamine A en B2, selenium en mineralen als calcium en fosfor.

Louis van Nieuwland, adviseur Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 1, februari 2015

