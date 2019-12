Brood bakken met bakpoeder

Antwoord: Bakpoeder en baksoda zijn rijsmiddelen die als alternatief voor gist gebruikt worden. Beide bevatten de stof natriumbicarbonaat, die door een chemische reactie tijdens het bakken zorgt voor het vrijkomen van CO2, een gas dat het baksel luchtig maakt.

Baksoda is puur natriumbicarbonaat, bakpoeder is natriumbicarbonaat met een voedingszuur en zetmeel. Net als zout (natriumchloride) bestaan bakpoeder en baksoda voor een (substantieel) deel uit natrium. Een zakje bakpoeder van 15 gram, een normale hoeveelheid voor in een brood, bevat bijna 7 gram zout. Het zoutgehalte van een brood gebakken met bakpoeder is daardoor vergelijkbaar met dat van een brood uit de winkel. Omdat te veel zout slecht is voor hart en bloedvaten, is het dus goed om te realiseren dat bij het gebruik van baksoda en bakpoeder het zoutvaatje in de kast kan blijven. Zelf de hoeveelheid zout bepalen? Kies dan voor gist.

Nelleke Polderman, expert Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 3, juni 2014

