Brood bakken met bakpoeder

Antwoord: Bakpoeder en baksoda zijn rijsmiddelen die als alternatief voor gist zijn te gebruiken. Beide bevatten de stof natriumbicarbonaat. Door een chemische reactie tijdens het bakken zorgt die stof voor het vrijkomen van CO2, een gas dat het baksel lekker luchtig maakt. Baksoda is puur natriumbicarbonaat, bakpoeder is natriumbicarbonaat met een voedingszuur en zetmeel.

Net als zout (natriumchloride) bestaan bakpoeder en baksoda voor een (substantieel) deel uit natrium. En natrium is de stof die zout ongezond maakt. Een zakje bakpoeder van 15 gram – een normale hoeveelheid voor in een brood – bevat omgerekend bijvoorbeeld bijna 7 gram zout. Het zoutgehalte van brood gebakken met bakpoeder is daardoor vergelijkbaar met dat van brood uit de winkel. Omdat te veel zout slecht is voor hart en bloedvaten, is het goed je te realiseren dat bij het gebruik van bakpoeder of -soda het zoutvaatje in de kast kan blijven. Wil je zelf bepalen hoeveel zout je gebruikt, kies dan voor gist.

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