Vraag: Kun je resten voedingsmiddelen als boontjes, tomatenpuree of perziken in een conservenblik in de koelkast bewaren?

Antwoord: Het metaal van geopende blikken kan reageren met zuurstof uit de lucht. Dat kan het voedsel aantasten. Moderne blikjes hebben een speciale kunststoflaag, zodat het voedsel niet in contact komt met het metaal. Dat is vaak het geval bij blikjes in de EU, maar daarbuiten lang niet altijd.

Bij een kras of deuk kan de beschermlaag overigens wel beschadigen. Verder kun je een geopend blik niet goed afsluiten, waardoor het voedsel sneller bederft. Om een vieze smaak en voedselvergiftiging te voorkomen is het beter om etensresten in een afsluitbaar bakje te doen.

Kajo Mo, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 2, 2021

