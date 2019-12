Antwoord: Het is bekend dat zacht fruit, zoals frambozen en blauwe bessen, besmet kan zijn met het norovirus of het hepatitis A-virus. Het norovirus kan braken en diarree veroorzaken. Door besmetting met het hepatitis A-virus kan de lever ontstoken raken en misselijkheid, verminderde eetlust en vermoeidheid veroorzaken. Vorig jaar kregen Zweedse consumenten hepatitis na het eten van Poolse diepvriesaardbeien. Het hepatitis A-virus overleeft zelfs bij zeer lage temperaturen, zoals in de diepvries.

Het koken van diepvriesfruit gedurende een minuut doodt virussen en eventuele bacteriën. Toch adviseert het Voedingscentrum dat niet standaard, maar wil je zekerheid, dan kun je diepvriesfruit het best even verhitten. Bijvoorbeeld voor gebruik in een smoothie. Dit is met name voor kwetsbare groepen van belang.

Wieke van der Vossen, expert Voedselveiligheid bij het Voedingscentrum

Gezondgids 1, 2019

