Dierlijke vetten

Antwoord: Een vette maaltijd blijft iets langer in de maag dan een magere maaltijd. Maar dat betekent niet dat de maag voedingsstoffen dan beter opneemt. De opname van de meeste voedingsstoffen vindt in de dunne darm plaats en niet in de maag.

Overigens wordt beweerd dat je na het eten van volvette zuivel langer een verzadigd gevoel hebt, waardoor je minder snel trek krijgt. Maar hiervoor is geen bewijs. Op basis van de voedingswaarde is het eventuele verschil in verzadiging eerder andersom. Magere en halfvolle zuivel bevat soms iets meer eiwit, waarvan bekend is dat het beter verzadigt.

Thomas Cammelbeeck, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 4, 2022

