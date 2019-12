Een smoothie als groentevervanger

Vraag: Ik krijg mijn puberzoon maar lastig aan de groente, dus maak ik groene smoothies. Die klokt hij wel zonder morren weg. Ik stop er van alles in: spinazie, broccoli, appel et cetera. Is dit net zo gezond als groente eten?

Antwoord: Groente eten is voor velen een uitdaging. In de vorm van sap of een smoothie wordt het al een stuk gemakkelijker. Toch blijft het eten (kauwen) van groente het gezondst. Met name omdat dat meer verzadigt: het vult de maag vooral, zonder veel calorieën te bevatten.

Als je van groente sap maakt in een sapcentrifuge blijven de vezels achter in de pulp. In een smoothie gemaakt met een blender blijven de vezels behouden. Voor de vitaminen en mineralen maakt het niet zoveel uit hoe je groente eet of drinkt.

Bedenk wel dat je meer suikers en calorieën binnenkrijgt als je behalve groente fruit als ingrediënt gebruikt. Bovendien helpt het niet om aan de smaak van groente te wennen.

Antje Houmes, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 3, juni 2015

