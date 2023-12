Fruit bewaren

Antwoord: Het verschilt per fruitsoort wat de beste manier van bewaren is. Zo bewaar je bananen het best op een koele, donkere en droge plek en niet in de koelkast. Exotische fruitsoorten, zoals bananen, ananas en meloen, zijn namelijk gevoelig voor koudebederf. Peren en appels zijn juist langer houdbaar als je ze in de koelkast legt.

In de online bewaarwijzer van het Voedingscentrum kun je een product invoeren, waarna er gedetailleerde informatie en tips verschijnen over hoe en hoelang je dit product het best bewaart.

Kajo Mo, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 6, 2023

